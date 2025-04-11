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Раскаленные лавины подняли пепел со склонов вулкана Безымянный на Камчатке

Раскаленные лавины подняли пепел со склонов вулкана Безымянный на Камчатке

ТАСС/Елена Верещака Раскаленные лавины подняли пепел со склонов вулкана Безымянный на Камчатке на высоту до 4 тысяч метров, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

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