ТАСС/Елена Верещака Раскаленные лавины подняли пепел со склонов вулкана Безымянный на Камчатке на высоту до 4 тысяч метров, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
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