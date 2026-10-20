КРАСНОЯРСК, 20 октября, ФедералПресс. В Сибирском федеральном университете прошла V Международная научно-практическая конференция «Студенческий спорт: история, современность и тенденции развития» – на нее подали более 800 заявок из 88 городов.
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