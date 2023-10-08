План Путина по Украине «набирает обороты»

По последним отчетам американских журналистов CNN, план Путина по Украине начинает набирать обороты. Российский президент стремится разрушить единство западных стран, которые оказывают военную поддержку Киеву.
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