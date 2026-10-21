В РФ число работников старше 60 лет впервые превысило долю 23-30-летних. Средний возраст занятого - около 44 лет, а численность работающих старше 70 лет за год выросла почти на 6%.
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