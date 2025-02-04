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Устроившись на работу, курьер должен присягнуть на верность "клану Украинцева" — профсоюзу. Иначе дела его будут плохи

Царьград В России создана армия для уничтожения страны: Мигранты-курьеры готовы взяться за оружие? Профессия курьера в Москве и других крупных городах становится по-настоящему прибыльной — зарплаты постоянно растут.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Все  чиновники поддерживают мигрантов, им же  чтобы им кто-то дорожки возле дома чистил. Бандиты залезли на такую работу и  вместо заказа убьют человека придя к нему. Ужас прямо. Я знаю уже опытные люди заказывают такси по спецпрограмме и просят только русского водителя.
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