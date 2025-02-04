Регина Толстоброва

Все чиновники поддерживают мигрантов, им же чтобы им кто-то дорожки возле дома чистил. Бандиты залезли на такую работу и вместо заказа убьют человека придя к нему. Ужас прямо. Я знаю уже опытные люди заказывают такси по спецпрограмме и просят только русского водителя.