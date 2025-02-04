Царьград В России создана армия для уничтожения страны: Мигранты-курьеры готовы взяться за оружие? Профессия курьера в Москве и других крупных городах становится по-настоящему прибыльной — зарплаты постоянно растут.
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