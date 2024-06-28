Пресс-секретарь главы Дагестана осудил попытки очернить республику после терактов

Председатель Дагестанского регионального отделения Союза журналистов России, главный редактор республиканского издания "Лезгинская газета" Магамед Ибрагимов прокомментировал заявление пресс-службы главы Дагестана после терактов в Махачкале и Дербенте.
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