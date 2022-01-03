В областном миндортрансе объяснили, почему новые маршруты оказались дороже

Проезд на автобусах 158к и 136к обойдется в 38 рублей наличными и 33 рубля по безналу. В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области прокомментировали, что новые маршруты 158к и 136к обслуживаются автобусами среднего класса.
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