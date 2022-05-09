Победа Красной Армии над нацистской Германией явно не входила в планы Запада. Европейские государства полагали, что Адольф Гитлер уничтожит Советский Союз и истребит его население, однако просчитались, считает члена Совфеда РФ Константин Косачев.
Победа Красной Армии над нацистской Германией явно не входила в планы Запада. Европейские государства полагали, что Адольф Гитлер уничтожит Советский Союз и истребит его население, однако просчитались, считает члена Совфеда РФ Константин Косачев.
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