Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

170 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Ковалева
    Какой же он гнида?!Зеленский заявил ...
  • Валерий
    Это только часть видимого айсберга. В Россию и через ее территорию на Запад в течение длительного времени идет поток ...В Барнауле задерж...
  • Валерий
    Один предложил создать министерство счастья-стал героем, другой - патриотического воспитания, третий-приравнял узбеко...В России могут со...

Власти начали готовить землю под мусорный кластер возле Рубцовска

Власти начали готовить землю под мусорный кластер возле Рубцовска

Речь идет об участке площадью 35 га, расположенном в 3,2 км от поселка Мичуринского Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление, по которому участок под Рубцовском возле действующего полигона ТКО переводится в категорию для размещения объектов обработки и захоронения отходов, пишет "Банкфакс".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх