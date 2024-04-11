Власти начали готовить землю под мусорный кластер возле Рубцовска

Речь идет об участке площадью 35 га, расположенном в 3,2 км от поселка Мичуринского Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление, по которому участок под Рубцовском возле действующего полигона ТКО переводится в категорию для размещения объектов обработки и захоронения отходов, пишет "Банкфакс".
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