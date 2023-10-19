Малкин забил в 3-м матче подряд. У него 3+4 в 4 играх сезона

Форвард «Питтсбурга» открыл счет на 1-й минуте игры с «Детройтом» (3:6). Малкин в зоне атаки оставил шайбу нападающему Райлли Смиту, а затем точно бросил по воротам после сильной поперечной передачи партнера.
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