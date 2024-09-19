Сергунина: Лучшие проекты конкурса «Медиаоборудование» пройдут тестирование в Москве

В столице подвели итоги технологического конкурса «Медиаоборудование». Финалистами стали 15 перспективных стартапов, предложивших инновационные решения для индустрии кино, телевидения и виртуального продакшена, сообщила заместитель мэра города Наталья Сергунина.
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