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Культурно-оздоровительный комплекс «Шепалово» отметил свое 30-летие

Культурно-оздоровительный комплекс «Шепалово» отметил свое 30-летие

30 декабря 2023 года исполнилось ровно 30 лет с момента открытия КОЦ «Шепалово». В центре круглогодично отдыхают дети работников АО «Восточный Порт», проводятся различные культурные и спортивные мероприятия муниципального и регионального уровня.

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