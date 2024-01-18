Культурно-оздоровительный комплекс «Шепалово» отметил свое 30-летие

30 декабря 2023 года исполнилось ровно 30 лет с момента открытия КОЦ «Шепалово». В центре круглогодично отдыхают дети работников АО «Восточный Порт», проводятся различные культурные и спортивные мероприятия муниципального и регионального уровня.