Шестидесятилетняя молодёжь

Да у неё станок давно мхом порос и лягушки квакают...

Они эти берега и не видели...Пархают как бабочки на Тверской...

Наталия

Похоже, власть имущим кажется , что многовато людей доживает до пенсионного возраста даже после его поднятия. Скоро какой-нибудь оптимизатор может предложить узаконить эвтаназию по достижении человеком так называемого предельного возраста дожития, который они уже давно определили и официально установили.