СИРИУС, 28 ноя – РИА Новости. Молодыми в скором времени, возможно, будут считаться люди до 60 лет, учитывая увеличение продолжительности жизни, считает глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова.
Шестидесятилетняя молодёжь
Комментарии
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alik3456 Джексон
Да у неё станок давно мхом порос и лягушки квакают...
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3 час.
alik3456 Джексон
Они эти берега и не видели...Пархают как бабочки на Тверской...
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3 час.
Наталия
Похоже, власть имущим кажется , что многовато людей доживает до пенсионного возраста даже после его поднятия. Скоро какой-нибудь оптимизатор может предложить узаконить эвтаназию по достижении человеком так называемого предельного возраста дожития, который они уже давно определили и официально установили.
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39 мин.
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