Запад должен прекратить "бессмысленно жертвовать украинской молодёжью" — Маск

Глава корпорации Space X напомнил Украине о её родственных отношениях с Россией.Илон Макс на своей странице в соцсетях призвал Запад прекратить заставлять украинскую молодёжь бессмысленно погибать в окопах и закончить конфликт на Украине.
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