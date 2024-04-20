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Путин дал приказ? В США и Британии горят заводы по выпуску БК

Путин дал приказ? В США и Британии горят заводы по выпуску БК

Федеральная служба безопасности, СВР и другие компетентные органы много раз заявляли о том, что терр-ские атаки по всей территории России – дело рук не только гуровцев и эсбэушников, но и их кураторов из США и Великобритании.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Ловите бумеранг, он возвращается!!!
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6 час.
Алексей Медведев
А почему Чехия живет спокой, а обещала миллион снарядов передать 404-ой.
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4 час.
ИГ
Ирина Галивец
Пусть их горит побольше!
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3 час.

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