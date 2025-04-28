В Китае сообщили, к чему привели успехи России на Украине

Младший научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ян Цзинь в беседе с изданием Global Times заявил, что успехи российских военнослужащих на поле боя существенно укрепили переговорные позиции Москвы по урегулированию кризиса на Украине.
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