В Китае сообщили, к чему привели успехи России на Украине

Младший научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ян Цзинь в беседе с изданием Global Times заявил, что успехи российских военнослужащих на поле боя существенно укрепили переговорные позиции Москвы по урегулированию кризиса на Украине.