В Астраханской области дорожные полицейские в преддверии празднования Дня защитника Отечества провели профилактическое мероприятие

Сотрудники городской Госавтоинспекции совместно с юными инспекторами движения МБОУ г. Астрахани «СОШ №13» в преддверии празднования Дня защитника Отечества провели профилактическое мероприятие «Хороший водитель - лучший защитник».
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