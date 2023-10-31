Скончался известный мексиканский актер Фернандо Альмада

Известный мексиканский киноактер, а также режиссер, сценарист и продюсер Фернандо Альмада скончался. Он снялся в более чем 160 проектах, включая «Всадники ведьмы», «Весь горизонт, чтобы умереть», «Пистолет Дьявола», «Долина отверженных», «Магнум 357», «Наследие смерти», «Смерть Шакала», «Резня в Рио Гранде», «Расхитители гробниц», «Кровавая миссия», «На краю ужаса» и другие.