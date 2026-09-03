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Стобалльники составили задачу, которую не могут решить чиновники

Стобалльники составили задачу, которую не могут решить чиновники

Глава СПЧ поддержал идею усложнить задания ЕГЭ, но стандарт не позволяет это сделать Светлана Гомзикова Фото: Николай Михальченко/ТАСС Усложнение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) позволит снизить число стобалльников, сохранив при этом конкуренцию среди лучших учеников.

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