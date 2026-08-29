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Обновление школ в Донецке и Луганске: доклад Собянина Путину

Обновление школ в Донецке и Луганске: доклад Собянина Путину

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании, посвящённом открытию новых школ к началу 2026/2027 учебного года, доложил президенту России Владимиру Путину о ходе обновления школьной инфраструктуры в Донецке и Луганске.

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