Обновление школ в Донецке и Луганске: доклад Собянина Путину

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании, посвящённом открытию новых школ к началу 2026/2027 учебного года, доложил президенту России Владимиру Путину о ходе обновления школьной инфраструктуры в Донецке и Луганске.
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