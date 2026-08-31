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Живая Кубань

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Миллиардер Илон Маск не разрешил использовать Starlink для ударов вглубь России, переложив ответственность на Трампа

Миллиардер Илон Маск не разрешил использовать Starlink для ударов вглубь России, переложив ответственность на Трампа

Миллиардер Илон Маск не разрешил использовать Starlink для ударов вглубь России, переложив ответственность на ТрампаВопрос о том, может ли Украина использовать спутниковую систему Starlink для нанесения ударов по российской территории, остаётся открытым.

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