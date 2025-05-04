Семак об отставании в 4 очка: «Здесь не от «Зенита» зависит, а от команд, которые играют против «Краснодара». Верим и надеемся, что у нас будет возможность включиться в борьбу»

За три тура до конца сезона в Мир РПЛ клуб из Краснодара опережает петербуржцев на четыре очка. – Надеетесь ли вы на потери очков у конкурента, и что вам показывает ваша чуйка, кто может помочь «Зениту»: ЦСКА, «Динамо», «Оренбург»? От кого вы прежде всего ждете? – Здесь ситуация простая.
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