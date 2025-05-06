«Еще чуть-чуть и прокусила бы лицевую артерию»: на Левобережье собака укусила ребенка за лицо. СК возбудил уголовное дело по этому и другим фактам нападения бродячих псов на людей.
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«Еще чуть-чуть и прокусила бы лицевую артерию»: на Левобережье собака укусила ребенка за лицо. СК возбудил уголовное дело по этому и другим фактам нападения бродячих псов на людей.