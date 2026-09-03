В его глазах Сакик увидел, что он нужен «Колорадо».Михаил Гуляев — один из самых перспективных защитников России.
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