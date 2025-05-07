На Смоленщине миграционный отдел полиции изменил график работы в праздники

Как сообщили в пресс-службе ведомства, причиной изменения расписания являются праздничные дни. Управление по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области измененило график приема граждан в период майских выходных.
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