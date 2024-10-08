В Орле пройдет семинар «Логистика для экспортеров»

В рамках реализации национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 25 октября состоится очный обучающий семинар на тему «Логистика для экспортеров» на базе Торгово-промышленной палаты Орловской области.