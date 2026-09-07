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Месси и Роналду сыграют в одной команде в прощальном матче Тевеса

Месси и Роналду сыграют в одной команде в прощальном матче Тевеса

Лионель Месси («Интер Майами») и Криштиану Роналду («Аль-Наср») согласились сыграть за одну команду в прощальном матче бывшего нападающего сборной Аргентины Карлоса Тевеса.

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