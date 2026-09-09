Жительница РТ получила срок за неуплату 1 млн рублей по алиментам

Жительница Татарстана задолжала 1 млн рублей по алиментам и отправилась за это в колонию. Как сообщили в УФССП по РТ, жительница Нурлатского района РТ не выплачивала деньги на содержание троих детей и получила за это штраф в 20 тысяч рублей, который также не выплатила.