Форумы по-мусульмански. Росконгресс объяснил, как будет придерживаться норм ислама после получения стандартов халяль

В ведомстве рассказали, что уже используют на мероприятиях халяльные блюда, а также обустраивает молельные комнатыФонд Росконгресс, который проводит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), объяснил Daily Storm, как будет придерживаться норм ислама после получения стандартов халяль.