«Речь об отставке не идёт»: в Казахстане недовольны шутками Черчесова на пресс-конференциях, а не игрой сборной

Станислав Черчесов неудачно начал работу со сборной Казахстана. В четырёх осенних матчах Лиги наций его подопечные сумели набрать всего одно очко, при этом ни разу не огорчив соперников и нанеся в створ чужих ворот всего шесть ударов.