«‎Поставят перед фактом»: в США раскрыли, почему Зеленский боится переговоров Путина и Трампа

МОСКВА, 19 мая, ФедералПресс. Владимир Зеленский и его помощники хотят убедиться, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не поставят перед Украиной свершившийся факт, который она не сможет принять.
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