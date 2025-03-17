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Китай

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Участники 8-го пленарного заседания Госсовета КНР изучили дух важных речей Си Цзиньпина на "двух сессиях" и определили основные приоритеты работы на 2025 год

Пекин, 14 марта /Синьхуа/ -- Госсовет КНР в пятницу провел 8-е пленарное заседание, на котором изучил дух важных речей генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина на "двух сессиях" и отдал распоряжения по воплощению в жизнь важных направлений работы на текущий год.

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