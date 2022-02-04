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Госдеп подтвердил наличие разведданных о «фейковом видео» как поводе для «вторжения» РФ на Украину

Госдеп подтвердил наличие разведданных о «фейковом видео» как поводе для «вторжения» РФ на Украину

Власти США располагают разведданными о планах России снять «фейковое видео» с нападением украинских войск и использовать его как предлог для «вторжения», заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

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