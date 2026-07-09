Бунт против ТЦК во Львове: Украине всё труднее находить людей для фронта

Во Львове вечером 8 июля конфликт вокруг сотрудников ТЦК вышел за пределы обычной уличной стачки: в Сыховском районе толпа окружила служебный автомобиль, люди пытались освободить мужчину, которого увозили военкомы, после чего машину раскачали, повредили и перевернули под крики "Позор".