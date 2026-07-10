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УтроNews

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Новак признал дефицит топлива в России из-за атак на НПЗ

Новак признал дефицит топлива в России из-за атак на НПЗ

Власти делают всё возможное, чтобы усилить защиту заводов. Ранее правительство увеличило загрузку действующих НПЗ до максимума, сократило сроки ремонтов и разрешило выпуск бензина и дизеля по стандартам «Евро-3» до конца года.

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