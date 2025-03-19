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ЕС увеличивает импорт российского сжиженного газа впервые за два года

ЕС увеличивает импорт российского сжиженного газа впервые за два года

Евросоюз продолжает активно увеличивать закупки сжиженного природного газа (СПГ) у России. В январе импорт СПГ впервые за два года превысил 1 миллиард евро, что подтверждается анализом РИА Новости данных Евростата.

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