ЕС увеличивает импорт российского сжиженного газа впервые за два года

Евросоюз продолжает активно увеличивать закупки сжиженного природного газа (СПГ) у России. В январе импорт СПГ впервые за два года превысил 1 миллиард евро, что подтверждается анализом РИА Новости данных Евростата.
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