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Блог частного инвестора

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Регуляторы разъяснили, какую информацию компании России вправе закрывать

Регуляторы разъяснили, какую информацию компании России вправе закрывать

Минфин России и ЦБ в совместном информационном письме участникам финансового рынка определили общие подходы при ограничении доступа к чувствительным для эмитентов ценных бумаг сведениям (с учетом баланса интересов как самих компаний, так и инвесторов), говорится в сообщении Минфина.

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