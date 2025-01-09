Регуляторы разъяснили, какую информацию компании России вправе закрывать

Минфин России и ЦБ в совместном информационном письме участникам финансового рынка определили общие подходы при ограничении доступа к чувствительным для эмитентов ценных бумаг сведениям (с учетом баланса интересов как самих компаний, так и инвесторов), говорится в сообщении Минфина.