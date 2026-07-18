Русская весна
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Русская весна

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Поражено вражеское судно у берегов Одессы (ВИДЕО)

Поражено вражеское судно у берегов Одессы (ВИДЕО)

Поражено вражеское судно у берегов Одессы. Местные каналы сообщают о пожаре на его борту. ВС РФ продолжают выбивать портовую логистику Украины и наносить удары по портам Одессы и области, сообщают в Минобороны РФ.

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