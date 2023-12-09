Андрей Травников отправился в командировку на Донбасс

Первые фото из командировки на Донбасс опубликованы в ТГ-канале губернатора. По его словам, новость о решении Путина участвовать в выборах президента застала его в разгар встреч с жителями Донбасса и бойцами СВО.
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