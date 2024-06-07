СК начал расследование по факту лишения крымчанина жизненно важного лекарства

Крымчане продолжают заявлять о проблемах с лекарствами. В наиболее сложной ситуации оказываются страдающие орфанными (редкими) заболеваниями: жизненно важные для них лекарства очень дороги и производятся небольшими партиями.
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