Экипаж Ми-28НМ атаковал пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО

Экипаж вертолета Ми-28НМ выполнил боевое задание в зоне ответственности группировки войск «Север» в ходе специальной военной операции.
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