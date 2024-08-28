В Прикамье запустили чат-бот, позволяющий подать данные о пьяных водителях

Вознаграждение за достоверную информацию о нетрезвых водителях — 5000 рублей.Госавтоинспекция Пермского края запустила в Телеграм специального бота, который принимает информацию о замеченных пьяных водителях.
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