Азербайджанский бизнес в Москве оказался в центре скандала: на «Садоводе» выявлены 200 фейковых фабрик и миллиарды «нефейковой» прибыли

Владельцы «Садовода» являются большими друзьями президента Азербайджана Ильхама Алиева. В районе рынка «Садовод», принадлежащего выходцам из Азербайджана, нашли 200 фиктивных обувных фабрик, которые фактически ничего не изготавливают.
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