Азербайджанский бизнес в Москве оказался в центре скандала: на «Садоводе» выявлены 200 фейковых фабрик и миллиарды «нефейковой» прибыли

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Oleg

Азербайджан Давно Исторически Есть Враг России где Главенствует Англия И Турция !Продажная элита России Во Власти Способствует и Помогает Западу И Его Слугам в Уничтожению России и разделению ЕЁ Территорий На Малые Княжества Подчинённые Западу ! РОССИЯ И НАРОД ПРОСЫПАЮТСЯ ДОЛГО НО ПОТОМ ПОЛНЙ РАЗГРОМ продажной "элиты" И СТАНОВЛЕНИЕ МОЩНОЙ И НЕЗАВИСИМОЙ ДЕРЖАВЫ ГДЕ НАРОД ЖИВЁТ И ПРОЦВЕТАЕТ В ДУХЕ СОЗИДАНИЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ И РАВЕНСТВА ВО ВСЕХ СФЕРАХ ЖИЗНИ !!!