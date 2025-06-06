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Азербайджанский бизнес в Москве оказался в центре скандала: на «Садоводе» выявлены 200 фейковых фабрик и миллиарды «нефейковой» прибыли

Азербайджанский бизнес в Москве оказался в центре скандала: на «Садоводе» выявлены 200 фейковых фабрик и миллиарды «нефейковой» прибыли

Владельцы «Садовода» являются большими друзьями президента Азербайджана Ильхама Алиева. В районе рынка «Садовод», принадлежащего выходцам из Азербайджана, нашли 200 фиктивных обувных фабрик, которые фактически ничего не изготавливают.

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Комментарии
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СК
Сергей Крюков
вот прям открытие...в доле с кремлём...
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15 час.
O
Oleg
Азербайджан Давно Исторически Есть Враг России где Главенствует Англия И Турция !Продажная элита России Во Власти Способствует и   Помогает Западу И Его Слугам в Уничтожению России и разделению ЕЁ Территорий На Малые Княжества Подчинённые Западу ! РОССИЯ И НАРОД ПРОСЫПАЮТСЯ ДОЛГО НО ПОТОМ ПОЛНЙ РАЗГРОМ продажной &quot;элиты&quot; И СТАНОВЛЕНИЕ МОЩНОЙ И НЕЗАВИСИМОЙ ДЕРЖАВЫ ГДЕ НАРОД ЖИВЁТ И ПРОЦВЕТАЕТ В ДУХЕ СОЗИДАНИЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ И РАВЕНСТВА ВО ВСЕХ СФЕРАХ ЖИЗНИ !!!
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5 час.
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