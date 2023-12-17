Путин назвал полной чушью слова Байдена о возможной войне России с НАТО

Президент России Владимир Путин назвал «полной чушью» утверждения о возможной войне с НАТО. По его словам, вряд ли США с учетом перспектив мирового развития так уж заинтересованы, как они думали 20 лет назад и как они публично заявляют, в нанесении стратегического поражения России.