Москвича оштрафовали за информацию о ложных терактах в Петербурге и Мадриде

Он хотел проверить, как на такие сообщения реагируют правоохранители Московский суд оштрафовал мужчину, который, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщил заведомо ложную информацию о терактах в Петербурге и Мадриде.
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