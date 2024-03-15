Гостей из-за рубежа на горнолыжные курорты Сочи стало приезжать больше Курорт Роза Хутор заявил о росте иностранных гостей на 23%: 3624 в 2022 году и 4411 за 2023 год.
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Гостей из-за рубежа на горнолыжные курорты Сочи стало приезжать больше Курорт Роза Хутор заявил о росте иностранных гостей на 23%: 3624 в 2022 году и 4411 за 2023 год.