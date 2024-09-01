На что президент Сербии променял 12 французских истребителей

Пульхерия Djem Довкладывались .Всех бомбить, как пиндосня ,вот тогда подумают о многовекторности ! А то ,что мы воевали на стороне Сербии, не считается???

И Искандер Можно, конечно, если ингермандо шурик самостоятельно не в состоянии набрать в поисковике "Варшавский договор". Откуда московскому быдлу знать, к примеру, о том. как Горбачёв выдал властям ФРГ больного Эриха Хонеккера – бывшего главу ГДР. Этот случай стал эталоном предательства, но для мАсквАчей предательство даже своей страны - норма..