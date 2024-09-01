Юрий Кот Макрон поблагодарил Сербию за поддержку Украины Президент Франции Макрон прибыл в Сербию с двухдневным визитом, чтобы "лично обсудить направления стратегического сотрудничества двух стран, в том числе отношения в военно-техническом секторе".
На что президент Сербии променял 12 французских истребителей
Комментарии
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Пульхерия Djem
Довкладывались .Всех бомбить, как пиндосня ,вот тогда подумают о многовекторности ! А то ,что мы воевали на стороне Сербии, не считается???
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7 час.
И
Искандер
Можно, конечно, если ингермандо шурик самостоятельно не в состоянии набрать в поисковике "Варшавский договор". Откуда московскому быдлу знать, к примеру, о том. как Горбачёв выдал властям ФРГ больного Эриха Хонеккера – бывшего главу ГДР. Этот случай стал эталоном предательства, но для мАсквАчей предательство даже своей страны - норма..
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7 час.
Светлана Коваленкова
Давно вижу что Сербия это прос…..ка! Про каких друзей мы говорим?все как Сербия!!!!!
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2 час.
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