Украина призвала Израиль не допускать российский флаг на своей территории

Украинский посол Евгений Корнийчук в ходе переговоров с израильским министром Мики Зоаром заявил о необходимости запрета на использование российской государственной символики во время спортивных мероприятий в Израиле.
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