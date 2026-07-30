Воробьев представил Путину меры безопасности Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил Владимиру Путину о мерах по обеспечению безопасности жителей и защиты инфраструктуры от беспилотников, а также поддержке участников спецоперации и их семей.
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