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Царьград

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Воробьев представил Путину меры безопасности Московской области

Воробьев представил Путину меры безопасности Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил Владимиру Путину о мерах по обеспечению безопасности жителей и защиты инфраструктуры от беспилотников, а также поддержке участников спецоперации и их семей.

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