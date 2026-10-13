Силы ПВО сбили 30 БПЛА ВСУ, летевших на Москву

Российские силы и средства ПВО ликвидировали 30 украинских беспилотников. Эти аппараты летели в сторону Москвы, рассказал в телеграм-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Артур Гарибян воз...
- Депутат Чаплин за...
- ЭЛ Мясников: укол ви...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым